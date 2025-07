Tuttosport - Il Napoli sta chiudendo l'acquisto di Juanlu Sanchez, decisiva la volontà del giocatore

Calciomercato Napoli - Il Napoli per completare il reparto difensivo è tornato alla carica col Siviglia per Juanlu Sanchez. Il terzino classe 2003 è un vecchio pallino del ds Giovanni Manna, che un mese fa si era recato di persona in Andalusia per convincerlo a vestire la maglia azzurra.

Calciomercato Napoli, si chiude anche per Juanlu

Missione compiuta secondo Tuttosport, visto che il nazionale under 21 spagnolo ha subito detto sì ai Campioni d’Italia. Accordo trovato per un contratto fino al 2030 da 1,5 milioni a stagione.

Adesso la palla passa al Siviglia, che nelle prossime ore dovrà uscire allo scoperto e comunicare al Napoli la decisione sull’offerta da 15 milioni ricevuta.

Il club del presidente Del Nido ne vorrebbe 17 più magari una piccola percentuale (intorno al 10%) sulla futura vendita. Insomma, non c’è grande distanza tra le parti e la sensazione è che si possa presto trovare una quadra soddisfacente per tutti. Avanti tutta.