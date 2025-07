Gazzetta svela - L'opzione Napoli stuzzica molto Chiesa: le ultime

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla finestra per Federico Chiesa. L'ex Juve e Fiorentina non rientra più nel progetto tecnico di Slot al Liverpool e ha voglia di tornare a giocare in Italia anche per guadagnarsi di nuovo la maglia della Nazionale. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che l'idea Napoli stuzzica non poco proprio Chiesa.

Federico Chiesa Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Federico Chiesa: