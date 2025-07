Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Osimhen:

"Tutti per uno e uno per tutti, senza nessun rimpianto per il definitivo addio di Victor Osimhen, atteso domani in Turchia per la firma con il Galatasaray. Il bomber nigeriano era un corpo estraneo a Castel Volturno già nell’autunno del 2023 e per questo il suo ritorno sarebbe stato impossibile".