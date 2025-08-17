Diouf-Napoli, Romano: "Il Lens sta valutando l'offerta ufficiale! Ecco a quali cifre si chiude, ma occhio alla Premier"

Calcio Mercato  
Diouf-Napoli, Romano: Il Lens sta valutando l'offerta ufficiale! Ecco a quali cifre si chiude, ma occhio alla Premier

Andy Diouf-Napoli, Fabrizio Romano svela: il Lens sta valutando l'offerta azzurra, ecco le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Fabrizio Romano via Youtube è tornato a parlare dell'affare Andy Diouf, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Andy Diouf-Napoli: gli azzurri hanno fatto la loro offerta, il Lens sta ancora valutando la proposta del Napoli per Andy Diouf, non ha ancora accettato o rifiutato. Il club francese vorrebbe una proposta più alta: partiva da 25 milioni, magari intorno ai 23 milioni + bonus può accettare di chiudere l’operazione, il Lens sa anche che ci sono due club di PremierLeague molto interessati e quindi spera in una sorta di asta per Diouf e per questo al momento tentenna ma non dà l'ok al Napoli perché spera nei club inglesi nelle ultime ore di mercato. Diciamo che servono circa 25 milioni comprensivi di bonus per chiudere".

Andy Diouf
