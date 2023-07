Dalla Francia - Danso dà via libera al Napoli ma non vuole forzare con il Lens! La situazione

Calciomercato Napoli -Autore di una stagione 2022/2023 notevole con l'RC Lens, il difensore centrale austriaco Kevin Danso ha più che confermato le speranze mostrate durante la precedente stagione. Prossimo ad allungare il contratto, ha visto il Napoli tentare un avvicinamento sotto la spinta di Rudi Garcia. Ne parlano i colleghi francesi di Footmercato.

Danso-Napoli, le ultime

Il difensore della nazionale austriaca (13 presenze) è stato un punto di riferimento per l'RC Lens per due stagioni e ha assunto una dimensione ancora maggiore durante l'ultimo campionato. Solido nei duelli, rassicurante in fase difensiva e solerte nella ripresa, è apparso rapidamente sul radar del club partenopeo.

Il giocatore però non vuole forzare la sua partenza come raccontano i colleghi francesi di Footmercato: ha dato il via libera per una partenza al Napoli, ma questo dossier è tutt'altro che completo. Il Napoli, infatti, dovrà trovare un accordo con il Lens, che non intende perdere un altro elemento forte dopo le partenze di Loïs Openda (43 milioni escluso bonus al Lipsia) e Seko Fofana (25 milioni escluso bonus all'Al-Nassr).