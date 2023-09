Calciomercato Napoli - Non solo Real Madrid e Barcellona, anche il Manchester United e altri club di Premier League mettono gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia. Lo racconta al Daily Mail Sport il giornalista Mike Keegan:

"Non mi sorprenderebbe se l’ala del Napoli Khvicha Kvaratskhelia giocasse in Premier League la prossima stagione. So che ha degli ammiratori qui in Premier, incluso il Manchester United".