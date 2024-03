CorSport - Simeone vuole andare via da Napoli, l'agente a inizio mese ha parlato con la Lazio! Sarebbe una tentazione

Calciomercato SSC Napoli - Giovanni Simeone può tornare ad essere un obiettivo di mercato della Lazio? L’attaccante del Napoli non ha trovato spazio finora, ne parla il Corriere dello Sport.

Già con Sarri in panchina, prima della partita di Monaco, a Formello circolava il nome di Simeone jr, idea cui la Lazio aveva pensato nel giugno 2022:

“Lotito ne aveva parlato col Verona, poi si inserì il Napoli. Il suo manager, Alessandro Moggi, ne ha parlato con la società biancoceleste a inizio marzo. L’offerta è sul tavolo. Tudor è l’allenatore che l’ha fatto brillare a Verona. Era il 2021-22, 17 gol. E’ solo una probabilità di mercato per adesso, non di più.

Il Cholito da mesi pensa di cambiare aria, è deluso. Già a gennaio ha provato ad andare via, fermato dal club. La Lazio, per ciò che rappresenta per la famiglia Simeone, sarebbe più di una tentazione per Giovanni. Ci sono molte questioni da valutare, innanzitutto i costi”