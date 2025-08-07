Calciomercato Napoli, non solo Kevin: rispunta Adeyemi! Altri tre nomi sullo sfondo

Ultime news Napoli calcio - Proseguono le trattative in casa Napoli, con la società azzurra che punta anche ad un esterno offensivo per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Tanti i nomi in ballo, con diversi profili attenzionati dal direttore sportivo Giovanni Manna.
Importanti aggiornamenti sul mercato Napoli arrivano direttamente da Ciro Venerato al sito RAI:
"In attacco voci su Kevin ma non è il solo esterno valutato. Nusa, Grealish e Adeyemi (se tornasse Sancho al Dortmund) ancora nei radar. Restano dubbi di ordine fisico su Chiesa".