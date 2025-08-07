Simeone è arrivato a Torino: iniziate le visite mediche con i granata | VIDEO

Simeone

Calciomercato Napoli - Ci siamo per la cessione di Giovanni Simeone dal Napoli al Torino. Il centravanti argentino, dopo aver salutato ieri i tifosi azzurri, è arrivato pochi minuti in Piemonte per sostenere le visite mediche

Al termine dei test atletici, ci sarà poi la firma e l'annuncio uffiale da parte del club di Urbano Cairo: la trattativa è stata chiusa sulla base del prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni più un ulteriore milione di bonus. 

Clicca sul file in allegato per visualizzare il video di Gianluca Di Marzio

