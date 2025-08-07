Juanlu nuovo acquisto del Napoli: Siviglia costretto ad accettare queste condizioni

Ultimissime calciomercato Napoli, si sblocca l’affare relativo a Juanlu Sanchez: sarà lui il prossimo acquisto azzurro per la fascia destra in arrivo dal Siviglia.

Calciomercato Napoli, Juanlu sarà il 7° acquisto azzurro

Come conferma anche Il Mattino oggi in edicola, il giocatore preferisce l’azzurro rispetto anche alla Premier e così il club andaluso ha stoppato tutte le altre trattative per concludere quella col club partenopeo accettando i 17 milioni senza né bonus e né percentuali di futura rivendita. E probabilmente il pagamento sarà anche dilazionato.

A far la differenza - sottolinea il quotidiano - è stata la volontà del giocatore: motivo per cui il Napoli non ha nemmeno mai rilanciato dopo gli inserimenti di Wolverhampton e Everton, consapevoli appunto di avere in pugno il giocatore. E il Siviglia è stato costretto ad accettare dopo il forcing del giocatore in sede nella giornata di ieri.