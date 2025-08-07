Juanlu nuovo acquisto del Napoli: Siviglia costretto ad accettare queste condizioni

Calcio Mercato  
Juanlu nuovo acquisto del Napoli: Siviglia costretto ad accettare queste condizioni

Calciomercato Napoli, è fatta per Juanlu in azzurro

Ultimissime calciomercato Napoli, si sblocca l’affare relativo a Juanlu Sanchez: sarà lui il prossimo acquisto azzurro per la fascia destra in arrivo dal Siviglia

Calciomercato Napoli, Juanlu sarà il 7° acquisto azzurro 

Come conferma anche Il Mattino oggi in edicola, il giocatore preferisce l’azzurro rispetto anche alla Premier e così il club andaluso ha stoppato tutte le altre trattative per concludere quella col club partenopeo accettando i 17 milioni senza né bonus e né percentuali di futura rivendita. E probabilmente il pagamento sarà anche dilazionato. 

A far la differenza - sottolinea il quotidiano - è stata la volontà del giocatore: motivo per cui il Napoli non ha nemmeno mai rilanciato dopo gli inserimenti di Wolverhampton e Everton, consapevoli appunto di avere in pugno il giocatore. E il Siviglia è stato costretto ad accettare dopo il forcing del giocatore in sede nella giornata di ieri. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top