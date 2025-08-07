Juanlu-Napoli, Repubblica: il suo arrivo libera le cessioni di Zanoli e Mazzocchi, ecco le squadre interessate

Calciomercato Napoli - Juanlu Sanchez si avvicina sempre di più al Napoli. Il giovane terzino del Siviglia vuole solo gli azzurri e lo ha ribadito anche ieri al club iberico, declinando le offerte giunte dalla Premier League

Di contro, come riportato da Repubblica, l'arrivo di Juanlu andrebbe a liberare le cessioni di Zanoli e Mazzocchi:

"Ovviamente l’arrivo di Juanlu apre la porta a due cessioni. Pasquale Mazzocchi troverà una nuova sistemazione ( piace al Sassuolo). Andrà via pure Alessandro Zanoli: il Napoli ha riflettuto molto sul futuro del 24enne di Carpi che vuole il Bologna, quindi l’intesa con i rossoblù si troverà nei prossimi giorni, nonostante l’interessamento dell’Udinese".

