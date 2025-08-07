Sportitalia - Kevin piace al Napoli, ma oggi ci sono altre priorità: il retroscena

Calcio Mercato  
KevinKevin

Calciomercato Napoli - Kevin dello Shakhtar Donetsk è uno dei profili seguiti dal Napoli per rinforzare il reparto offensivo. 

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha fatto il punto della situazione sul suo sito ufficiale:

"Lo scorso 23 luglio vi avevamo parlato in esclusiva del gradimento Napoli per un profilo del genere, Kevin era stato proposto nelle settimane precedenti e il club azzurro lo aveva fatto seguire con riscontri eccellenti. Oggi forse non bastano 40 milioni per prenderlo, più il tempo passa e più la valutazione sale. Il Napoli lo ha valutato quando ha considerato la possibilità di prendere un esterno offensivo classico, all’interno di una mina lista che comprendeva anche Sterling. Adesso il Napoli ha due priorità, chiudere entro pochi giorni sia Juanlu Sanchez che Gutierrez e ci sono i presupposti per andare a dama. Soltanto in un secondo momento penserà eventualmente a un altro esterno offensivo, la strategia è chiara".

