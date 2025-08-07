Lobotka, la compagna: "Ecco come ci siamo conosciuti! Vi racconto Stanislav fuori dal campo"

Ultimissime Calcio Napoli, intervista a Il Mattino per Simi Leskovska. Giornalista slovacca nonché compagna di Stanislav Lobotka la quale, ha svelato come è sbocciato l’amore col centrocampista azzurro.

Come vi siete conosciuti?

"È una lunga storia. Perché ci conoscevamo da diversi anni. Inizialmente eravamo amici e ci sentivamo in modo incostante anche in ambito lavorativo, visto che io per professione seguivo le storie di calcio slovacco. L’ho sempre considerato una persona meravigliosa e buona, ma onestamente non avevo mai pensato che potessimo diventare una coppia".

Stanislav ha annunciato pubblicamente la vostra relazione con parole dolci tramite social…

"È un ragazzo dolce e straordinario. Sa prendersi cura del compagno. Pur conoscendo poco del mondo del calcio mi è parso subito una persona che parlasse solo bene, in pubblico. Ci andiamo immensamente d’accordo. Le stesse cose che per noi sono un piacere, per gli altri possono essere state un’ispirazione. Di solito, non si pubblicano foto di routine. Soprattutto davvero felice di quel suo post".

Vi ricordate il vostro primo appuntamento?

"Certo, anche perché è stato un po’ fuori dal comune. L’ho invitato a cena, lui ha cucinato per me pancakes! È stata una sorpresa meravigliosa".

Com’è Stanislav lontano dal campo, fuori scena?

"È un partner molto buono, romantico e premuroso. Ci divertiamo molto insieme. Siamo entrambi persone tranquille e amiamo la semplicità. Ci piace fare le cose in modo rilassato, guardare un film, uscire con gli amici, mangiare fuori. Stanislav ha un umorismo molto dolce, quasi infantile, e poi soprattutto è un grande papà. Condividiamo anche la passione per viaggiare".