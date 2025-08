Kevin e la lista Champions League, dove l'U22 "non vale": perché serve liberargli uno slot | FOCUS CN24

Calciomercato SSC Napoli - Nelle ultime ore si parla del possibile acquisto in attacco di Kevin dello Shakhtar Donetsk. Il brasiliano - 22 anni - è un classe 2003, età che per la Serie A e la lista in campionato lo farebbe rientrare negli Under. Non vale lo stesso però per la lista Champions League. Ed è per questo motivo che è bene fare un recap delle regole per la compilazione della lista da consegnare all'UEFA. Così da comprendere al meglio le logiche di mercato degli azzurri.

Compilazione lista UEFA Champions League: la guida

Le rose delle 36 squadre partecipanti alla fase campionato di UEFA Champions League devono essere comunicate entro le 24:00 CET di martedì 2 settembre. L'UEFA spiega tutte le regole:

I club possono includere giocatori che hanno partecipato alle qualificazioni di Champions League o ad altre competizioni maschili per club (il caso di Kevin, che li sta giocando con lo Shakhtar, ndr)? Sì. Un giocatore che ha partecipato al turno preliminare, oppure al primo, secondo o terzo turno di qualificazione, oppure agli spareggi di Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League, ha diritto a giocare in Champions League, Europa League o Conference League con un altro club a partire dalla fase campionato.

Kevin e l'ipotesi lista Champions del Napoli

Chi può essere inserito in Lista A?

Nessun club può avere più di 25 giocatori in Lista A durante la stagione. Almeno due giocatori devono essere portieri. Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e Lista B complessivamente).

Come minimo, otto di questi 25 posti sono riservati esclusivamente a "giocatori formati localmente" e nessun club può avere più di quattro "giocatori formati nella federazione" tra questi otto. Se un club ha meno di otto giocatori formati localmente nella propria rosa, il numero massimo di giocatori della Lista A viene ridotto di conseguenza.

Cos'è un "giocatore formato localmente"? Sono previste due categorie:

Calciatori formati da un club e tesserati per lo stesso club tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età. Calciatori formati da una federazione e tesserati per un altro club della stessa federazione per tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età.

Lista Champions della SSC Napoli ad oggi

Di seguito l'attuale rosa del Napoli e la rosa degli ipotetici 25 giocatori per la fase ad eliminazione diretta UEFAChampionsLeague 2025-26:

Vanja Milinkovic-Savic Sam Beukema Juan Jesus Mathias Olivera Amir Rrahmani Leonardo Spinazzola / (Juanlu Sanchez ?) Kevin De Bruyne Billy Gilmour Stanislav Lobotka Andre Frank Zambo Anguissa Scott McTominay David Neres Noa Lang Romelu Lukaku Lorenzo Lucca Giacomo Raspadori (Miguel Gutiérrez ?)

_____________ Luca Marianucci Mathias Ferrante

LISTA FORMATI IN ITALIA

Alex Meret Giovanni DiLorenzo Alessandro Buongiorno Matteo Politano

LISTA FORMATI NEL CLUB

Nikita Contini X X X

IPOTESI ESCLUSI ad oggi:

Juanlu Sanchez o Leonardo Spinazzola

Luca Marianucci

Mathias Ferrante

Alessandro Zanoli

Coli Saco

Luis Hasa

Antonio Vergara

Giuseppe Ambrosino

A differenza della Lista dei 25 per la Serie A, di cui gli Under 22 Juanlu Sanchez, Luca Marianucci e Mathias Ferrante non fanno parte, in Champions League non esiste questo dettaglio e vanno inseriti nella lista dei 25 (i 17 senza limiti più gli 8 formati localmente). Insomma, qualcuno ne resterà inevitabilmente fuori.

E questo approfondimento serve a chiarire perché anche l'acquisto in attacco di un Under 22 - come Kevin dello Shakhtar Donetsk - non cambierebbe le cose per la rosa a disposizione di Conte in Champions League: qualcuno dovrebbe fargli posto. Mentre per la lista Serie A, essendo nato nel 2023, per quest'anno rientrerebbe nella lista degli Under.

Ed è per questo che il Napoli sembra aver deciso di affondare il colpo solo in caso di addio di Giacomo Raspadori (Over, formato in Italia, che libererebbe uno slot nella lista dei 25 per la lista Champions).

Infine... Cos'è la Lista B?

Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2004 in poi ed è stato idoneo a giocare con il club interessato (il Napoli in questo caso) per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA – o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se erano tesserati con il club per i due anni precedenti senza interruzioni. I club possono registrare un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro e non oltre la mezzanotte CET del giorno prima di una partita.