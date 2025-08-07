6° centrocampista, Il Mattino: occhio a questo nome oltre Miretti e Musah

Ultimissime calciomercato Napoli, si lavora sulle fasce con gli arrivi imminenti di Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez ma occhi puntati anche sulla mediana dove servirà l’arrivo di un 6° centrocampista.

Calciomercato Napoli, il terzo nome per il 6° centrocampista

A tal proposito, come riportato da Il Mattino, ci sarebbe anche un altro nome caldo oltre quelli già noti di Fabio Moretti e Yunus Musah: "Fabbian invece al Napoli piace e il club azzurro ha chiesto informazioni per lui in una delle tante chiacchierate con il Bologna di queste settimane. Non è ancora una trattativa vera e propria, ma chissà".