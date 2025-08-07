Romano svela: "Lo Shakhtar rifiuta un'offerta del Fulham per Kevin! Il Napoli..."

Calciomercato Napoli, arrivano importanti aggiornamenti su un potenziale obiettivo di mercato a sorpresa di cui CN24 vi ha parlato in anteprima: il brasiliano Kevin.

Ne parla infatti anche Fabrizio Romano sul suo canale YouTube confermando l’interesse azzurro per il talento sudamericano:

“Che Kevin piaccia al Napoli non ci sono dubbi, ma probabilmente le tempistiche sono il vero problema.

Nelle ultime settimane infatti la sua valutazione è alzata anche per le giocate nei preliminari di Europa League: così in queste ore è arrivata un’offerta scritta dal Fulham da 30 milioni più bonus avvicinandosi fino ai 40 ma lo Shakhtar ha rifiutato.

La società vuole una parte fissa più alta, cedremo cosa deciderà di fare il Napoli: molto dipenderà anche dalla cessione eventuale di Rasapdori cercato dall’Atlético Madrid ma un’offerta ancora non c’è”.