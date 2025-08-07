Romano svela: "Lo Shakhtar rifiuta un'offerta del Fulham per Kevin! Il Napoli..."

Calcio Mercato  
Romano svela: Lo Shakhtar rifiuta un'offerta del Fulham per Kevin! Il Napoli...

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sul brasiliano Kevin

Calciomercato Napoli, arrivano importanti aggiornamenti su un potenziale obiettivo di mercato a sorpresa di cui CN24 vi ha parlato in anteprima: il brasiliano Kevin

Calciomercato Napoli, novità su Kevin da Fabrizio Romano 

Ne parla infatti anche Fabrizio Romano sul suo canale YouTube confermando l’interesse azzurro per il talento sudamericano: 

“Che Kevin piaccia al Napoli non ci sono dubbi, ma probabilmente le tempistiche sono il vero problema.

Nelle ultime settimane infatti la sua valutazione è alzata anche per le giocate nei preliminari di Europa League: così in queste ore è arrivata un’offerta scritta dal Fulham da 30 milioni più bonus avvicinandosi fino ai 40 ma lo Shakhtar ha rifiutato.

La società vuole una parte fissa più alta, cedremo cosa deciderà di fare il Napoli: molto dipenderà anche dalla cessione eventuale di Rasapdori cercato dall’Atlético Madrid ma un’offerta ancora non c’è”. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top