Dalla Spagna - Siviglia disperato, convocato Juanlu in sede per venderlo in Premier, muro del difensore!

Calciomercato Napoli - Juanlu Sanchez si avvicina sempre di più al Napoli. Il giovane terzino del Siviglia vuole solo gli azzurri e lo ha ribadito anche ieri al club iberico, declinando le offerte giunte dalla Premier League.

Importanti retroscena sull'affare Juanlu arrivano direttamente dalla Spagna, in particolare dal sito EstadioDeportivo, che svela ulteriori dettagli sulla trattativa:

"Juanlu ha ribadito che lascerebbe il Siviglia solo per il Napoli, con cui ha un accordo fino al 2030. Il rifiuto di Juanlu non era rivolto in particolare al Wolverhampton o alla Premier League in generale. Non sente alcuna urgenza di cambiare scenario, consapevole di avere un posto nei piani di Matías Almeyda e soddisfatto dopo il recente rinnovo del contratto fino al 2029. Data la situazione, gli inglesi si sono ritirati dall'asta e hanno lasciato tutto com'era due settimane fa: con i partenopei fermi sui 17 milioni di euro richiesti alla fine ( 15+2 ) e la ferma decisione di non pagare un euro in più: nessun diritto di formazione, nessun meccanismo di solidarietà, nessuna commissione.

Richiamato al tavolo delle trattative, Giovanni Manna , omologo azzurro di Cordón , ha accettato di migliorare sottilmente la sua proposta per non lasciare il giocatore ' in sospeso '. Il Napoli raggiungerà un prezzo fisso di 17 milioni (in quattro rate nei prossimi due anni) e rinuncerà al 5% degli eventuali utili futuri generati da Juanlu, non a una plusvalenza. Tuttavia, insistono da Napoli, non ci saranno ulteriori aumenti".