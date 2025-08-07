Repubblica - Napoli ad un passo dal doppio colpo Juanlu-Gutierrez: gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Napoli - Fasce iberiche per il Napoli di Antonio Conte, vicinissimo al doppio colpo Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez da Siviglia e Girona. Ecco quanto scritto in merito dall'edizione odierna di Repubblica:

"La trattativa per Juanlu Sanchez, terzino destro dell’under 21 spagnola, si è riaperta martedì e il Napoli ha accelerato. Decisiva è stata la volontà del talento del Siviglia che ieri mattina ha ribadito al club andaluso la sua intenzione: niente Wolverhampton, ma soltanto l’azzurro e la possibilità di lavorare con Antonio Conte. Il Siviglia ha preso atto e ha riallacciato i contatti con i campioni d’Italia. Il Napoli ha rilanciato a 16 milioni di euro e sta discutendo degli ultimi dettagli prima di tagliare il traguardo.

Juanlu Sanchez ovviamente non esclude Miguel Gutierrez, l’altro terzino spagnolo, il cui regno è l’altra corsia, quella mancina. Il 24enne di Madrid ha ripreso ad allenarsi dopo l’operazione alla caviglia e rappresenta una soluzione importante per il Napoli. L’intesa con Gutierrez è stata trovata e la presenza del Girona sabato a Castel di Sangro (per la terza amichevole allo stadio Patini) può essere decisiva per la chiusura definitiva".

