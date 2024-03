Cm.it - Nuovo direttore sportivo Napoli: ADL punta Tony D'Amico dell'Atalanta, prossime ore decisive

Napoli - Il Napoli lavora per poter andare a provare il colpo per il calciomercato del futuro. Perché il nuovo direttore sportivo può arrivare dall'Atalanta che in questi anni ha fatto colpi davvero importanti. Si parla di Tony D'Amico, ex Hellas Verona che da due anni è arrivato a Bergamo per dare continuità di risultati all'Atalanta.

A dare la notizia sono i colleghi di calciomercato.it che svelano la possibile mossa del presidente Aurelio De Laurentiis che vuole costruire un Napoli forte per il futuro e ora si punta su Tony D'Amico dell'Atalanta.

Tony D'Amico

A lavoro il Napoli per il futuro e c'è ora un aggiornamento perché è partita la caccia al nuovo direttore sportivo per il Napoli dei prossimi anni, con De Laurentiis che tra i tanti nomi sul tavolo nelle prossime ore può sondare tra i vari profili anche quello di Tony D'Amico, attuale ds dell'Atalanta e apprezzato dal presidente.

Direttore sportivo Napoli: Tony D'Amico piace a De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Continua l'attesa per quello che può essere da un momento all'altro l'annuncio del nuovo direttore sportivo del Napoli con Tony D'Amico che finisce tra i papabili di ADL secondo calciomercato.it.

Il contratto con l’attuale direttore sportivo Mauro Meluso è in scadenza e potrebbe non esser rinnovato, per dare il via a un nuovo ciclo. Nessuna bocciatura da parte di De Laurentiis che ha apprezzato il lavoro del suo dirigente ma vuole vedere qualcosa di diverso. Ora ci sarebbe Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, come profilo seguito con attenzione dal Napoli.

Nei due anni all'Atalanta ha confermato quanto di buono aveva già fatto vedere al Verona. Il problema di vedere Tony D’Amico al Napoli può essere però Percassi.

Intanto, tra gli altri profili seguiti ci sono anche Igli Tare della Lazio, Pietro Accardi dell'Empoli, Giovanni Sartori del Bologna, e gli svincolati Massara, Petrachi e Marchetti.

Chi è Tony D'Amico: la carriera

Nato a Pescara, è arrivato all'Atalanta nel 2022 dal Verona Tony D’Amico che ha mostrato in questi anni di essere uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Per questo motivo ora può arrivare un altro salto di qualità nella sua carriera.

Negli anni a Verona ha chiuso operazioni di mercato in entrata e in uscita molto importanti. Infatti, tra gli acquisti di Tony D’Amico al Verona ci sono stati tra quelli più importanti:

Amrabat 3,6 poi venduto a 19,5 milioni alla Fiorentina.

3,6 poi venduto a 19,5 milioni alla Fiorentina. Rrahmani 2,1 poi venduto a 14,5 milioni di euro al Napoli.

2,1 poi venduto a 14,5 milioni di euro al Napoli. Kumbulla preso alle giovanili e venduto a 26,5 milioni alla Roma.

Per quanto riguarda, invece, quello che ha fatto in questi due anni all'Atalanta Tony D’Amico è entrato nella storia del club con gli acquisti più costosi di sempre, ma anche le cessioni più alte della storia del club.

Acquisti

Ederon 21,4 milioni dalla Salernitana.

21,4 milioni dalla Salernitana. Hojlund per 20 milioni dallo Sturm Graz.

per 20 milioni dallo Sturm Graz. Lookman 9,2 milioni dal Lipsia.

9,2 milioni dal Lipsia. El Bilal Toure a 29 milioni dall'Almeria.

a 29 milioni dall'Almeria. Scamacca a 25 milioni dal West Ham.

a 25 milioni dal West Ham. Bakker a 9 milioni dal Bayer Leverkusen.

a 9 milioni dal Bayer Leverkusen. De Ketelaere a 25 milioni dal Milan.

a 25 milioni dal Milan. Hien a 8,5 milioni dal Verona.

Cessioni