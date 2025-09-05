Italia-Estonia, il Corriere della Sera anticipa la formazione: Di Lorenzo e Politano titolari, chance per Raspadori

Stasera c'è Italia-Estonia, partita di qualificazione ai Mondiali 2026 e oggi il Corriere della Sera anticipa la probabile formazione scelta dal CT Gennaro Gattuso, oggi alla sua partita d'esordio con la Nazionale.

Alla fine, dalle tante prove di Coverciano, potrebbe uscire una specie di 4-4-2 con Kean a fianco di Retegui, che tornerebbe nello stadio di casa. L’alternativa è un trequartista dietro Moise, Raspadori o Maldini. I mediani saranno Barella e Tonali, Dimarco sarà il terzino di spinta, Di Lorenzo quello più bloccato, Bastoni e Calafiori la coppia centrale davanti a Donnarumma.