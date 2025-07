Il Conte 'accovacciato' ed il tieneme ca te tengo in casa Napoli: le emozioni del pomeriggio di Dimaro | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Tredicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Esercitazione in corso 10vs10 prima ad una porta a metà campo (con Contini in porta), con i blu che partono dal portiere e costruiscono dal basso, coi rosa che invece devono andare in pressing a recuperare il pallone e poi costruire un'azione offensiva. Se i blu riescono a superare la metà campo, possono andare a segnare costruendo un'azione offensiva verso la porta alla sinistra del campo dei rosa, dove c'è Meret fra i pali. Strappa applausi Kevin De Bruyne, per dei dribbling a centrocampo che infiammano i tifosi sugli spalti, con cui ha superato Amir Rrahmani con un cambio di direzione impressionante: ovazione per KDB! Nuova esercitazione nell'ultimo terzo di campo, con le due squadre concentrate in spazi stretti. Conte telecomanda i suoi e i movimenti da tenere in campo, soprattutto ai blu che devono difendere la porta.

In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 8: allenamento pomeridiano | DIRETTA VIDEO

