Da Firenze - La Fiorentina piomba su Zanoli: l'esterno del Napoli piace per un motivo

Intanto, come riportato dall'edizione fiorentina di Repubblica, su Zanoli c'è grande attenzione anche da parte di altri club di Serie A:

"Servirà un altro attaccante ed indubbiamente deve arrivare un giocatore di corsia destra per alternarsi con Dodo. Valutazioni in corso ed un nome che viene monitorato ormai da due mercati almeno, ovvero Alessandro Zanoli. Classe 2000, già 87 presenze in Serie A di cui 31 lo scorso anno in prestito al Genoa. Di proprietà del Napoli, piace a molti club compreso il Bologna dell’ex tecnico viola, Vincenzo Italiano. La Fiorentina c’è, vedremo se proverà l’affondo".