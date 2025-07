Castel di Sangro, il sindaco Caruso a CN24: "Auguri a Conte! Vi racconto un aneddoto sulla sua permanenza al Napoli"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 TV poco prima della sorpresa ad Antonio Conte in ritiro in Abruzzo:

"Auguri ad Antonio Conte, come lo scorso anno, un anno in più ma un anno di successi! Siamo scaramantici ma speriamo sia il preludio di un'altra stagione di successi. Gli auguriamo di star sempre bene, di continuare a far bene in una carriera eccezionale. Una cosa ci ha fatto ben comprendere Conte: l'esperienza col Napoli non la dimenticherà mai più.

L'anno scorso gli feci un omaggio e riuscì a percepire la sua emozione evidente, ora siamo tradizionali e speriamo di potergli dedicare dei fuochi d'artificio al compleanno anche l'anno prossimo! Lui è un meridionale, non ha perso questa tempra e il carattere da meridionale, come tutti è un sentimentale. Il ritorno al Sud l'ha riportato a quelle caratteristiche meridionali.

Sorpresa per l'anno prossimo? Faccio una battuta, quand'era in forse la sua permanenza al Napoli, ero preoccupato perché avevo già ingaggiato la ditta per i fuochi! E pensai: è difficile trovare un altro allenatore che festeggia durante il ritiro! La soddisfazione più bella è averlo qui in ritiro e al Napoli. L'anno prossimo... Non posso annunciare la sorpresa ma non dimentichiamo che se resta anche l'anno prossimo sarà l'allenatore del centenario del Napoli.

L'anno prossimo coincide anche coi 30 anni dalla promozione in B del Castel di Sangro, sarà doppia festa! Vedremo che cosa potremmo dedicare alla SSC Napoli".