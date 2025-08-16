Chiariello: "Visto cos'ha fatto Manna sul mercato? E' qualcosa di eccezionale!"

Calciomercato Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, commenta su Twitter le ultime notizie inerenti la sessione di calciomercato della SSC Napoli:

"Manna ha fatto non solo un grande lavoro in ENTRATA, con 8 acquisti (Milinkovic-Savic, Ferrante, Marianucci, Beukema, Gutierrez, De Bruyne, Lang e Lucca), e almeno 2 se non 3 per completare la rosa (terzino destro under, centrocampista under e attaccante over o viceversa). Ma ha fatto un lavoro eccezionale in USCITA piazzando una marea di esuberi o calciatori che volevano andar via. A parte Caprile e Natan (riscattati da Cagliari e Betis, le cui plusvalenze ricadono però sui conti al 30 giugno 2025), a parte la cessione di Osimhen, che è un capolavoro del Presidente, Manna ha ricavato 30 milioni + 4 di bonus dalle cessioni a titolo definitivo di Raspadori e Simeone. Oltre alla conclusione dei prestiti di Scuffet, Billing e Okafor, che sono rientrati alle rispettive squadre di appartenenza, Manna ha operato le cessioni in prestito con diritto di riscatto di ben 7 calciatori e 7 milioni ca. di entrate immediate: Rafa Marin, Cajuste, Folorunsho, Lindstrom, Ngonge, Zerbin e Cheddira. E dato in giro a maturare una serie di ragazzi: Iaccarino all’Arezzo, Russo al Guidonia, Turi all’Altamura, Sgarbi al Pescara, Obaretin e Coli Saco destinati all’Empoli. Restano da sistemare solo Mazzocchi ed Hasa in prestito, dato che Vergara e Ambrosino saranno probabilmente trattenuti nella rosa della prima squadra tra gli Under o formati nel vivaio. Oltre 10 movimenti in entrata per fine mercato e quasi 20 in uscita prima di Ferragosto sono frutto di un lavoro eccezionale. Complimenti a Manna ed alla squadra di mercato del Napoli".