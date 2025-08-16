Cammaroto: "Il Napoli prepara un gran finale di mercato! Spinazzola destinato a dire addio"

Calcio Mercato  
Cammaroto: Il Napoli prepara un gran finale di mercato! Spinazzola destinato a dire addio

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista, commenta su NapoliMagazine le ultime notizie sul mercato SSC Napoli

"Il Napoli prepara un gran finale di mercato. Calma e gesso, l'infortunio di Lukaku non stravolge i piani ma li accelera. I campioni d'Italia preparano quattro colpi: due under e due over. Avevamo anticipato l'uscita di Raspadori e la storia è destinata a ripetersi, con molta probabilità, con Spinazzola per liberare un'altra casella tra i 17 over in rosa. Spinazzola vorrebbe rimanere ma il Napoli potrebbe sacrificarlo per completare l'organico dei 25. In uscita anche Mazzocchi".
 

