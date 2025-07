Conte cambia la tattica del Napoli: ecco le nuove "regole" per i centrocampisti

Il Napoli ha appena concluso la prima metà del ritiro pre-campionato a Dimaro. Ora qualche giorno di vacanza poi la squadra tornerà subito al lavoro nel ritiro di Castel di Sangro. Intanto il quotidiano La Repubblica sottolinea i primi cambiamenti tattici apportati dall'allenatore Conte in questi giorni.

Adesso il tecnico ha a sua disposizione due giocatori per ogni ruolo e può permettersi dunque il lusso di studiare nuove situazioni tattiche, che si sono già intraviste nelle prime amichevoli

Alcuni dei cambiamenti tattici voluti da Conte riguardano il reparto di centrocampo:

La mediana azzurra ha aumentato ancora di più con l’inserimento di De Bruyne la sua qualità e saranno dunque fondamentali il possesso palla e il pressing alto, visto che nemmeno Anguissa è un vero e proprio incontrista. Per questo sta nascendo una squadra che sarà quasi costretta a dominare il gioco, alternando in caso di necessità al palleggio i lanci lunghi, avendo a disposizione due totem come Lukaku e Lucca.