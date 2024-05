Calciomercato Napoli, Pastorello incontra Manna a Castel Volturno: piacciono due nomi

Calciomercato SSC Napoli - Prima giornata a Castel Volturno, ieri, per il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. Che poi dopo nove lunghe ore è rientrato in città, all'Hotel Parker's dove l'abbiamo beccato con l'ad Chiavelli.

Calciomercato Napoli: Skorupski e Dossena nel mirino

Ma ieri a Castel Volturno c'era anche Federico Pastorello, agente non solo di Alex Meret (da definire il futuro col Napoli) ma anche di due obiettivi azzurri: Lukasz Skorupski e Alberto Dossena. Il primo, portiere del Bologna, potrebbe essere un'opzione nel caso in cui con Meret si decidesse l'addio al Napoli (e proprio lo scambio fra portieri col Bologna è un'ipotesi).

Scambio Meret-Skorupski fra Napoli e Bologna?

Mentre Dossena s'è messo in luce a 25 anni nella difesa del Cagliari e piace molto al club azzurro, che dovrà cambiare (e tanto) in difesa. Chiaramente per entrambi gli obiettivi dipenderà tutto dall'allenatore scelto. Intanto, Federico Pastorello era in città e ne ha approfittato per dare il benvenuto da vicino a Manna. Col quale, nelle prossime settimane, potrebbero nascere opportunità di mercato.