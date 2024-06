Euro2024: Italia-Albania 2-1, ecco la classifica del Girone

Euro2024, la seconda partita della prima giornata del Gruppo B della fase a gironi tra Italia e Albania è finita 2-1 per la Nazionale italiana, con i gol di Bastoni e Barella che hanno rimontato il vantaggio iniziale di Bajrami, dopo solo 23 secondi di gioco.

Italia-Albania 2-1

Italia Albania 2-1. In campo per 90' minuti Giovanni Di Lorenzo, nei minuti finali spazio anche a Folorunsho, calciatore del Napoli quest'anno in prestito al Verona.

Classifica girone B

Ultime notizie. Questa la classifica del Girone B dopo Italia Albania 2-1 e Spagna Croazia 3-0.