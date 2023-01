Accostato al Napoli, il Milan piomba su Angelo Gabriel! L'Equipe: prima offerta dei rossoneri

Notizie Napoli calcio. Angelo Gabriel è uno dei giovani talenti brasiliani più attenzionati nell'ultimo periodo. L'esterno offensivo 2004 del Santos è stato accostato anche al Napoli, ma la concorrenza per il baby verderoro si preannuncia agguerrita.

Napoli-Angelo Gabriel, insidia Milan

Secondo L'Equipe, il Milan avrebbe già presentato una proposta da 15 milioni di euro, bonus inclusi, per uno dei talenti più interessanti del Brasile. Nelle ultime ore i club stanno trattando per trovare un accordo che tuttavia non è ancora stato raggiunto, ma la pista brasiliana per la società milanista è molto calda.