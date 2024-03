Napoli - Victor Osimhen 'soffre' in panchina durante Inter-Napoli. L'attaccante nigeriano è partito in panchina nel posticipo della 29esima giornata di Serie A per un problema infiammatorio sulla cicatrice del vecchio infortunio. Intanto, come svelato da Dazn, Osimhen è molto attivo a bordo campo in vesti di 'allenatore' e continua a dare consigli al compagno di squadra Alex Meret per cercare con maggiore insistenza Kvaratskhelia.