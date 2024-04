Sono cinque i diffidati in casa Napoli per la sfida con il Monza in programma domenica 7 aprile alle ore 15:00.

Diffidati Napoli: chi rischia in caso di cartellino giallo

Si tratta degli Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Amir Rrahmani, Victor Osimhen e Stanislav Lobotka. In caso di cartellino giallo salterebbero poi la agara in casa contro il Frosinone in programma domenica 14 aprile alle ore 12.30.