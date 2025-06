Lazio nella bufera, scatta il blocco del mercato e ora può solo vendere

Ultimissime Serie A - La Lazio è ufficialmente sotto blocco del mercato in entrata. La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, segna uno dei momenti più delicati della lunga presidenza di Claudio Lotito, al timone del club da oltre vent’anni.

Calciomercato Lazio bloccato: il motivo

Secondo quanto emerso, la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) ha imposto lo stop dopo che la società ha sforato tre parametri economici fondamentali: Indice di liquidità insufficiente, Livello di indebitamento fuori controllo e Costo del lavoro allargato oltre i limiti consentiti

La Lazio si trova in piena emergenza economica e con il mercato in entrata completamente bloccato.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la cifra che Claudio Lotito dovrà coprire per rientrare nei parametri imposti dalla FIGC è pesantissima: circa 90 milioni di euro. Nei giorni scorsi, il presidente biancoceleste aveva minimizzato la situazione definendola “risolvibile” in un’intervista al Corriere dello Sport.

Ma la realtà è molto più grave: la Covisoc, basandosi sui dati della trimestrale al 31 marzo, ha imposto uno stop totale alle operazioni in entrata. Nessuna eccezione, nessuna deroga. Il club è regolarmente iscritto al prossimo campionato, ma non potrà inserire nuovi giocatori in rosa fino a nuova comunicazione. L’unica via al momento è vendere, alleggerendo il monte ingaggi e rientrando nei parametri