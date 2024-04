Gevi Napoli Basket, l'ad Dalla Salda: "Reggio Emilia ultima spiaggia per i playoff, non dipende più da noi! Il calo post Coppa Italia è stato netto"

Ultime notizie Napoli basket - Intervistato dalla “Gazzetta di Reggio”, parla l’Amministratore Delegato della Generazione Vincente Napoli Basket Alessandro Dalla Salda.

“Domenica a Reggio Emilia sarà l’ultima spiaggia per i playoff, e faremo tutto il possibile per essere pronti. Non dipende più solo da noi, anche da altri risultati, per tenerla viva dobbiamo vincere con Reggio.

Per me è tornare a casa, Reggio e Pallacanestro Reggiana sono punti fermi della mia vita, la società resta qualcosa di indimenticabile. E per me è una partita assolutamente diversa da tutte le altre. Sono contento di vivere la partita in un bel momento per tutti. Reggio ha fatto una bellissima stagione, noi veniamo da un momento negativo ma è vero che questa è l'annata che ci ha visto conquistare la Coppa Italia, un successo che rimarrà per sempre nella storia del Napoli Basket e della città di Napoli.

Dopo questo trionfo, il calo è stato molto netto, è inutile girarci attorno. I motivi? Adesso non è il momento per le analisi, ma penso occorra restare concentrati. Un calo per certi versi era fisiologico, pensando a un organico non molto profondo per scelta. E un successo come quello in Coppa drena tantissime energie, non solo fisiche. La rottura però si è prolungata”