Questa sera a San Siro si gioca Inter-Napoli ma alle ore 15.00 si gioca anche a Verona, con Hellas-Milan in campo. E poco fa abbiamo assistito al raduno ultras in stazione centrale a Milano dei rossoneri, in partenza per Verona. La speranza è che non ci sia nessun contatto fra le tifoserie, ma al momento la situazione è tranquilla.