Spalletti a Napoli rivede un piccolo tifoso speciale, la sua reazione è fantastica | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - E’ stata una piacevolissima giornata a Napoli quella trascorsa in queste ore per Luciano Spalletti per ricevere la cittadinanza onoraria. Il tecnico ha rivisto tantissimi volti conosciuti nella sua esperienza partenopea, tra i quali è spuntato anche quella del piccolo Ciro. Si tratta di un tifoso che ogni mattina o quasi presenziava all’estero di Castel Volturno per salutare mister e squadra. Emblematica la reazione del tecnico campione d’Italia quando rivede il baby tifoso partenopeo. Clicca sul play in basso per vedere.Â