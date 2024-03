Sky - Caso Juan Jesus, al vaglio della Procura una sequenza in particolare

Caso Juan Jesus-Acerbi, la Procura Federale osserverà delle immagini in particolare per far chiarezza sulla vicenda ed emettere un verdetto. Una sequenza che potrebbe far luce su quanto accaduto realmente in Inter-Napoli.

Caso Juan Jesus, la Procura studia una sequenza in particolare

Come riporta SkySport, il riferimento è a quando, sugli sviluppi di un corner, i due si affrontano e Acerbi cade a terra dopo un contatto. Il difensore interistaa si alza, dice qualcosa all’avversario che poi lo rincorre dandogli una spallata facendolo cadere. Successivamente Acerbi fa il segno 'no' con la mano e dice qualcosa indicando l'altra parte del campo. Come noto il brasiliano andrà dall’arbitro a denunciare il tutto: saranno queste le immagini che saranno studiate in particolare ai piani alti.