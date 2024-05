Zazzaroni: "Gasperini-Napoli non si può chiudere dopo la finale di Europa League"

Il direttore Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La prima scelta è Gasperini, se avesse voluto prendere Conte l’avrebbe già preso. Gasperini non può chiudere dopo la finale di Europa League ma dovrebbero chiudere prima con il Napoli che non può aspettare; nel caso in cui Gasperini restasse a Bergamo secondo me De Laurentiis ragionerebbe su Pioli. Dico che in questo momento la lista dei possibili allenatori del Napoli vede Gasperini al primo posto e Pioli che segue”