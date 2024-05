Gasperini-Napoli, CorSport: prossime due settimane decisive. ADL aspetta la finale di Europa League per la scelta

Gian Piero Gasperini è il prescelto per la panchina del Napoli secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport. De Laurentiis starebbe infatti aspettando la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen per lanciare l'assalto decisivo nei confronti del Gasp il quale ha aperto in maniera forte verso gli azzurri fermo restando che però ha un altro anno di contratto con il club di Percassi.

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Gian Piero Gasperini e la possibilità che possa diventare il nuovo allenatore degli azzurri:

"Le prossime due settimane saranno cruciali per il futuro, la prima per il Napoli e la successiva per la Fiorentina. De Laurentiis sta aspettando la finale di Europa League dell’Atalanta per poter finalmente sciogliere i dubbi sul futuro allenatore. La pole di Gasperini resiste ormai da settimane, Conte insegue pronto al sorpasso in caso di ostacoli a sorpresa.

Il nuovo tecnico azzurro, comunque vada, sarà una figura di personalità e spessore, non solo dal punto di vista tattico. Quello che serve per voltare pagina e ripartire, come ha annunciato il presidente".