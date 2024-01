Le 10 cose che non sapevi di Traorè

Le 10 cose che non sapevi su Hamed Junior Traorè: ecco chi è il nuovo acquisto del Napoli:

1 - Nato ad Abidjan in Costa d'Avorio, è arrivato in Italia da bambino ed è cresciuto a Barco una frazione di Bibbiano in provincia di Reggio Emilia.

2 - Il 10 febbraio 2021 è stato riconosciuto colpevole di aver violato il Codice di Giustizia Sportiva per essere entrato a far parte della squadra di calcio A.S.D. Boca Barco nel 2015 con il nome Hamed Junior Traorè.

È stato accusato di falsificazione di documenti al fine comparire come fratello di Amad Diallo Traorè, cittadino ivoriano residente in Italia, e chiedere un ricongiungimento familiare.

Il giocatore ha poi chiesto il patteggiamento; la Procura federale ha comminato una multa di 48 mila euro.

3 - Il suo 'presunto fratello' Amad Diallo passato all'Atalanta, è stato poi venduto al Manchester United per 40 mln diventando il più giovane calciatore non britannico ad andare in gol nella storia dei red Devils.

4 - Nel 2015, l'ex portiere Giovanni Galli, allora dirigente della Lucchese, è sorpreso dal giovane durante un provino con una formazione del club toscano del 1998: dopo un giro di telefonate, Hamed sostiene un provino decisivo con l'Empoli, che batte la concorrenza delle avversarie nella corsa al talento ivoriano. In azzurro si mette in mostra nelle giovanili, arrivando a conquistare la finale del Torneo di Viareggio 2017.

Hamed Junior Traorè con la Maglia del Boca Barco.

5 - L'8 ottobre 2017 esordisce tra i professionisti, a soli 17 anni, in occasione della partita di campionato vinta dall' Empoli per 3-1 contro il Foggia.

6 - È stato il primo millennial a segnare con la maglia dell’Empoli nelle gare ufficiali.

7 - Il 12 luglio 2019 l'Empoli lo cede in prestito oneroso biennale a 3 milioni di euro al Sassuolo, in sinergia con la Juventus che versa nelle casse neroverdi un milione di euro per ottenere un diritto di prelazione poi non esercitato.

8 - Il 29 dicembre scorso, il Bournemouth annuncia che Traorè ha contratto la malaria durante un viaggio in Africa, attualmente risulta guarito.

9 - E' stato già compagno del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo quando entrambi vestivano la maglia dell'Empoli.

10 - Il 21 maggio 2021 viene convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore ivoriana. Il 17 novembre 2023 realizza i suoi primi gol per la Costa d'Avorio nel successo per 9-0 contro le Seychelles mettendo a segno una doppietta.

