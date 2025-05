Da Romelu Lukaku è arrivato un chiaro messaggio in chiave scudetto

Ultime notizie SSC Napoli - Romelu Lukaku ieri ha giocato la sua 130esima gara agli ordini di Conte e si è visto annullare un gol dal Var per un off side di centimetri. Ne parla Il Mattino.

‚ÄúSar√† anche per questo che il centravanti preferisce tenere i suoi giganteschi piedi ben piantati a terra. ¬ęL'Inter in Champions? Gli auguro il meglio perch√© se arrivano lontano √® un bene per il calcio italiano. Ma noi dobbiamo essere focalizzati sulle nostre partite¬Ľ. Un chiaro messaggio in chiave scudetto. Parola di Big Rom. Uno dei tanti solisti dell'orchestra del Napoli‚ÄĚ