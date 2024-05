L'obiettivo di Calzona: fare come Galeone, certamente non imitare Mutti e Mazzone

Ultime notizie SSC Napoli - Tre partite al termine della stagione, uno degli obiettivi che Francesco Calzona può e deve porsi è quello di riuscire a chiudere una partita con la porta imbattuta. Non sarà facile farlo contro il Bologna domani pomeriggio, i felsinei sono ad un passo dalla Champions League - hanno vinto quattro gare esterne dal 18 febbraio in avanti, nei maggiori cinque campionati europei hanno fatto meglio solo BayerLeverkusen, Lione e Arsenal - , ma in un momento di crisi ci si deve appoggiare a tutto. E Calzona, lui per primo, vorrà chiudere la sua esperienza a Napoli non come l’allenatore che ha guidato una squadra capace di subire almeno un gol in ogni singola partita guidata. Undici su undici.

Il dato horror del Napoli

Il Napoli, invece, subisce gol da 14 partite consecutive in Serie A: l’ultima volta in cui il portiere azzurro non ha dovuto raccogliere palloni sul fondo della rete risale al 28 gennaio, 0-0 contro la Lazio. A rendere la striscia davvero orrenda è il fatto che solo una volta i partenopei hanno fatto peggio nella competizione: tra il 31 agosto 1997 ed il 25 gennaio 1998, quando per un intero girone - 17 gare di fila con tre allenatori: Mutti, Mazzone, Galeone con quest'ultimo che riuscì ad avere un match con zero gol subiti - almeno una rete venne concessa. Fu l’anno peggiore della storia del Napoli in Serie A, indimenticabile a modo suo così come la stagione scorsa e quella attuale.