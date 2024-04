Il Napoli ha preso in un anno 56 punti dall'Inter. E al Maradona ha subito più di quanto ha segnato. Basta per definirlo horror?

Ultime notizie SSC Napoli - La stagione del Napoli ha assunto ormai i contorni, da tempo, dell’horror, dello psicodramma, del rimpianto, degli errori, del chi più ne ha più ne metta. Ma ci sono alcuni dati che rendono l’idea di come si sia svolta l’annata.

Napoli, un anno da dimenticare

Innanzitutto il rendimento, perchè il Napoli in casa ha fatto peggio che in trasferta: 23 punti al Maradona (ottavo rendimento del campionato), 26 lontano dalle proprie mura (meglio solo le milanesi e la Juventus). Per inquadrare ancora meglio: in casa propria, il Napoli ha subito più gol di quanti ne abbia segnati, 22 volte ha esultato e 23 volte ha visto gli altri festeggiare: in trasferta sono rispettivamente 28 e 17 volte.

Solo tre volte in 32 giornate ha avuto la possibilità di raggiungere un tris di vittorie consecutive, sempre fallendone la possibilità: alla terza giornata con la Lazio, dopo Frosinone e Sassuolo; all’ottava con la Fiorentina dopo Udinese e Lecce; alla ventottesima con il Torino, dopo Sassuolo e Juventus. Sembra lontano Rudi Garcia quando parlava di un filotto di vittorie per cambiare marcia, ma è andata proprio così.

Il dato più impressionante? Come in un anno si sia capovolto il mondo tra le due capoliste: lo scorso anno il Napoli, alla giornata numero 32, aveva 79 e l’Inter 57. Oggi sono 49 per gli azzurri e 83 per i nerazzurri. Dai 22 di vantaggio ai 34 di svantaggio: nel giro di un anno 56 punti di differenza, una quota che ad oggi varrebbe il quarto posto in solitaria.