Conte e l'esordio imbattuto in Champions: i sei precedenti

Ultime notizie SSC Napoli - L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha aggiunto un altro campionato (il quinto in Italia più uno in Inghilterra) alla sua bacheca dei trofei durante la sua prima stagione al Napoli e adesso è pronto ad immergersi nella sua personale settima Champions League, vinta da calciatore ormai trent’anni fa con la Juventus. Ma da quando è in panchina come sono andati i suoi esordi in Champions?

Nel 2012 il debutto è in Inghilterra, in casa del Chelsea: 2-2 finale, con le reti di Vidal e Quagliarella ad impattare il doppio vantaggio di Oscar.

L’anno successivo, nel 2013, si va in trasferta a Copenhagen dove non si riesce ad andare oltre l’1-1 con Jorgensen che porta in vantaggio i padroni di casa e Quagliarella a pareggiare nel secondo tempo.

Nel 2017, stavolta sulla panchina del Chelsea, è un rotondo 6-0 agli azeri dei Qarabag: segnano Pedro, Zappacosta, Azpilicueta, Bakayoko, Batshuayi ed autorete finale di Medvedev.

Due anni dopo, Conte fa il suo debutto in Champions sulla panchina dell’Inter contro lo Sparta Praga: 1-1, con Barella nel recupero che salva il risultato dopo il vantaggio di Olayinka.

Un pareggio nel 2019 ed un pareggio nel 2020, perchè il 21 ottobre Inter e Borussia Moenchengladbach fanno 2-2 a San Siro: Lukaku apre e chiude il match, intervallato dal rigore di Bensebaini e dal gol di Hofmann.

L’ultimo debutto di Conte in Champions League è il 7 settembre 2022, sulla panchina del Tottenham: rotondo 2-0 al Marsiglia, con Richarlison che mette a segno una doppietta in cinque minuti.

Al netto della curiosità di incontrare di nuovo tre squadre già affrontate, ovvero Chelsea, Qarabag e Copenhagen, i debutti stagionali di Antonio Conte in Champions League hanno fatto registrare due vittorie e quattro pareggi, senza mai perdere quindi, con quattordici gol fatti e sei subiti. Mantenere l’imbattibilità giovedì sarebbe un prosieguo del personale tabellino delle ‘prime’ di Champions per l’allenatore del Napoli.