Retroscena Superlega, Agnelli svela: "Nel 2019 io e Ceferin eravamo pronti con tutti i club, è stata una guerra che non sono riuscito a vincere"

Ultime notizie - Arrivano le ultime notizie sui retroscena della Superlega e ci sono le dichiarazioni di Andrea Agnelli che svela tutto:

«Nel 2019 eravamo pronti, Aleksander (Ceferin, ndr) ed io. I top club di tutte le sottodivisioni dell’Eca si erano accordati su un nuovo formato. I club di medie dimensioni delle grandi leghe, i dirigenti delle grandi leghe e alcune associazioni nazionali vedevano il nuovo formato come una minaccia e quindi Ceferin si è ritirato. I club erano a favore di un sistema del calcio europeo rinnovato e migliorato. Quando la Uefa ha deciso di bloccare il progetto, sono nati progetti esterni alla Uefa per organizzare un nuovo campionato con tutti i club dell’Eca. A livello interno è stata una guerra che non sono riuscito a vincere».