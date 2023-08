Valanga di insulti per Gabri Veiga: Valentina De Laurentiis costretta a chiudere profilo Twitter

Notizie Calcio Napoli - Spiacevole episodio in queste per Valentina De Laurentiis, figlia del presidente Aurelio. La donna, sempre più al centro della SSC Napoli con la creazione delle nuova maglie da gioco e non solo, è stata ferocemente presa di mira su Twitter con offese gratuite e pesanti per il mancato arrivo di Gabri Veiga. Una valanga di insulti che l'hanno costretta a chiudere il profilo al momento. Enorme indignazione in rete da una grandissima parte di tifosi azzurri che si dissociano assolutamente da tale ignoranza.