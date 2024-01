Striscione "Lazio m**da" durante Napoli-Fiorentina, Pistocchi: "Vicenda imbarazzante, ma non mi sorprende..."

Notizie Calcio - “Lazio m**da”, questo lo striscione apparso ieri a sorpresa sugli spalti durante Napoli-Fiorentina. Un’iniziativa non italiana ma araba, fatta da tifosi locali come svelato successivamente. Arriva a tal proposito un tweet di Maurizio Pistocchi: “Secondo quanto ha riportato da Tancredi Palmeri da Riadh, lo striscione esposto nel corso di Fiorentina-Napoli con un insulto nei confronti della SS Lazio sarebbe una risposta del sistema #Saudi alle critiche di MaurizioSarri. Trovo la vicenda imbarazzante ma, visti i precedenti, non mi stupisce. La libertà di opinione in ArabiaSaudita è un problema, e, in ogni caso, costituisce un ulteriore motivo per non ripetere questa esperienza avvilente”.