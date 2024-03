Napoli - Giovanni Scotto commenta l'episodio accaduto tra Acerbi e Juan Jesus in Inter-Napoli:

"Spendono soldi per girare spot su spot, creano toppe per le maglie, tappezzano stadi e schermi con frasi a effetto e fanno recitare slogan agli allenatori, ma quando c'è un episodio di razzismo minimizzano, fanno spallucce e dicono che in fondo non è successo niente. Questo è il calcio italiano: pura ipocrisia".