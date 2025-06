Ultime notizie SSC Napoli - Proseguono le vacanze degli azzurri, e via social ogni tanto spunta qualche simpatica clip. Ad esempio, Juan Jesus si diverte in vacanza, impegnato nei balli tipici salentini, nelle sue giornate di ferie e relax in Puglia a Borgo Egnazia, in compagnia del centrocampista della Roma, Bryan Cristante. Ecco il video!