Maradona Jr: “Milinkovic-Savic, che colpo! Questa la mia preferenza a sinistra. Miretti? Serve un profilo stile Anguissa”

Ultime SSC Napoli - Diego Armando Maradona Jr è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. Ecco quanto ha affermato ed è stato riportato nel comunicato stampa:

“Il Napoli è una società che sta facendo un lavoro fantastico, è arrivato anche Milinkovic-Savic che è un portiere importante e darà battaglia a Meret, che ha bisogno di qualche stimolo in più. Il Napoli si sta muovendo bene, mi ricorda il Napoli di Benitez, che comprò tanti pezzi che con Sarri ha sfiorato lo Scudetto. Ndoye? Il Napoli ha fatto quello che doveva. Ndoye al Nottingham va a guadagnare quasi quanto guadagna Nunez al Liverpool. Ndoye è forte, ma sono d’accordo con la valutazione fatta dal Napoli. Su chi punterei? Mi piace molto Grealish, Sterling meno. Se dovessi fare una scommessa direi Kevin. Miretti? Serve un profilo stile Anguissa, non penso che sia proprio quel profilo, ma ha qualità, è forte, di prospettiva e Manna lo conosce bene e questo è un passo avanti. Juanlu Sanchez è un calciatore forte, ma sono d’accordo con il Napoli nel rivalutare la posizione di Zanoli. Quante partite salterà Di Lorenzo? Con tutti gli scongiuri, è uno che ha saltato poche partite e il Napoli fa bene a valutare Zanoli, che può sposarsi bene con le idee di Conte. Chi mi ha colpito di più a Dimaro? Mi ha colpito la frase di De Bruyne “ho trovato un livello molto alto”. Arriva lui dalla Premier e dice questo: è stata una dichiarazione che mi ha colpito e mi ha fatto piacere. Noi siamo amanti di quello che non è nostro, ma alla fine questi calciatori stanno tornando a giocare qui ed è una cosa buona. C’è molto da lavorare e il Napoli è molto carico visto che sappiamo i carichi di Conte. Servono calma e tranquillità, ho letto grandi stupidaggini sulla prima parte del ritiro”.