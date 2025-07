Victor Osimhen è a Wolfsburg, in Germania: pochi minuti si è imbarcato all'aeroporto tedesco sul jet privato che lo porterà a Istanbul, in Turchia. Tantissimi tifosi del Galatasaray si sono radunati all'esterno dell'aeroporto di Wolfsburg per salutarlo e Osimhen è uscito per ricambiare l'affetto ricevuto. L'atterraggio è previsto stasera alle 21.30 circa.

Guarda il video su CalcioNapoli24.